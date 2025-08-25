به منظور تقویت زنجیره غذایی یوز آسیایی ، طرح انتقال جبیر از پارک ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران شاهرود اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان از اجرای موفق عملیات انتقال تعدادی جبیر از پارک ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران خبر داد و گفت: هدف اصلی این پروژه، تأمین طعمه برای یوزپلنگ آسیایی در توران است.

وی با اشاره به اینکه بقای گونه ارزشمند یوز آسیایی به جمعیت پایدار طعمه‌ها وابسته است ، این اقدام را بخشی از برنامه‌های جامع حفاظت از یوز آسیایی دانست و خاطرنشان کرد: با انتقال و افزایش جمعیت جبیر‌ها در توران، علاوه بر تأمین نیاز غذایی یوزها، تقویت تنوع زیستی و تعادل بوم‌شناختی در این منطقه نیز محقق می شود.

پارک ملی توران شاهرود مهم‌ترین زیستگاه یوز آسیایی در کشور و جهان است و تقویت منابع غذایی در این منطقه می‌تواند نقش بسزایی در افزایش شانس زادآوری و پایداری جمعیت این گونه در خطر انقراض داشته باشد.