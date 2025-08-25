به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این قسمت از «رهنمون»، حمیدرضا ولیان (مجری‌ـ کارشناس) با دکتر عبدالحمید علیزاده مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر تأسیس و فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور درباره پذیرش دانشجو در خارج از کشور، گفت‌و‌گو می‌کند.

نادعلی نادی، رئیس اداره دانشجویی و بورس‌ها وزارت امور خارجه کارشناس دیگر برنامه است که تلفنی با شنوندگان «رهنمون» همراه می‌شود و به موضوع پذیرش دانشجو در خارج از کشور، از رویا تا واقعیت می‌پردازد.

«رهنمون» از جمله برنامه‌های تخصصی و کارشناسی گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ است که با تمرکز بر دغدغه‌ها و مسائل ئو اجتماعی روز، به بررسی راهبرد نهاد‌های رسانه‌ای و فرهنگی کشور می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی حسین رحمانی، هر هفته دوشنبه‌ها ساعت ۱۰:۳۰ از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ پخش می‌شود.