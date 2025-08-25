به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز صبح، پدیده غالب سواحل و جزایر، مه رقیق صبحگاهی خواهد بود و در طول روز وزش باد‌های سطحی برروی دریا پیش بینی می‌شود.

او ازفود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

او افزود: دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس نسبتاً آرام خواهد بود و از فردا افزایش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود و سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما و افزایش رطوبت نسبی هوا مورد انتظار است.