به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیکر مطهر شهید محمد نوروزی از نیروهای پاسگاه دامن ایرانشهر که چند روز پیش در حادثه تروریستی محور خاش ـ ایرانشهر به شهادت رسید، بر دستان مردم شهیدپرور شهرستان کوهسرخ و شهر ریوش تشییع شد.

این مراسم با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ های شهدا، روحانیان، رزمندگان و مسئولان شهرستان برگزار و سپس پیکر این شهید والامقام در زادگاهش، روستای توندر کوهسرخ به خاک سپرده شد.

منطقه کاشمر تا کنون ۱۲۲۵ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

در پی حمله‌ تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی در شهرستان ایرانشهر در روز جمعه (۳۱ مرداد) پنج نفر از نیروهای انتظامی کشور از جمله استوار دوم «محمد نوروزی» به شهادت رسیدند.