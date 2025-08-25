به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس گروه فرهنگ سازی و مدیریت مصرف انرژی ساتبا گفت: ورود سیستم ­های سرمایشی به مدار مصرف در ماه ­های گرم سال حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاوات، یعنی چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص می ­دهد،.

هومن صادقی افزود: مصرف سامانه‌های سرمایشی عامل اصلی ناترازی­ ها، تامین ناپایدار برق در منازل مسکونی و صنایع است که فقط بخش اقتصادی آن شامل میلیارد‌ها دلار زیان مستقیم و غیر مستقیم می‌شود؛ این میزان مصرف سیستم ­های سرمایشی در کشور با کل مصرف کشوری مثل مصر با جمعیتی بیش از ۱۰۷ میلیون نفر و اوج کل مصرف برق در حدود ۳۲ هزار مگاوات و یا کل مصرف برق پاکستان با جمعیت حدود ۲۴۰ میلیون نفری، برابری می‌کند.

رئیس گروه فرهنگسازی و مدیریت مصرف انرژی ساتبا ادامه داد: عمده اصلی تجهیزات مصرف کننده این بخش شامل ۲۰ میلیون کولر آبی عمدتا با برچسب انرژی بسیار پایین و ۱۰ هزار مگاوات مصرف و حدود ۱۰ میلیون کولر گازی با ۲۰ هزار مگاوات مصرف است؛ با جایگزینی کولر‌های آبی موجود با کولر‌های آبی راندمان بالا صرفه جویی ۵۰۰۰ مگاواتی در توان پیک شبکه برق کشور بوجود خواهد آمد؛ سالیانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه­ جویی خواهد شد و از هدر رفت مصرف سالانه ۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز در نیروگاه­‌های برق جلوگیری می‌شود.

هومن صادقی، شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با دنیا را، ۲ تا ۳ برابر اعلام و تاکید کرد: نهادینه شدن بد مصرفی در تمامی بخش ­های مصرف ­کننده انرژی، باعث بوجود آمدن بالاترین نرخ سود به هزینه در کشور به منظور بهبود این بدی مصرف در مقایسه با تمام کشور‌های دنیا شده، به گونه‌ای که سرمایه ­گذاری در بهبود مصرف انرژی نسبت به ایجاد و یا توسعه بخش تولید یا تبدیل مشتقات انرژی، غالبا بیش از ۹۰ درصد هزینه کمتر نیاز دارد؛ این بد مصرفی در حالی که از عوامل تهدید برای بخش­ های اقتصادی، اجتماعی و همچنین ایجاد بسیاری از ناترازی ­های دیگر شده، می­ تواند یک فرصت برای اصلاح ساختاری و زیربنایی بخش انرژی و دیگر بخش ­های مرتبط با حداقل هزینه محسوب شود.

رئیس گروه فرهنگسازی و مدیریت مصرف انرژی ساتبا با تشریح برنامه ساتبا برای ارتقای بهره وری انرژی در کشور، خاطرنشان کرد: ساتبا در نظر دارد در فاز اول با تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده با کولر‌های گازی راندمان بالا و تعویض ۵ میلیون الکتروموتور کولر آبی کم بازده با الکتروموتور‌های پربازده القایی (مغناطیس دائم) یا BLDC از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای کاهش ۳۰۰۰ مگاوات از بار شبکه در پیک مصرف برق اقدام نماید.

هومن صادقی، راهکار‌های تامین انرژی پایدار در شرایط خشکسالی­‌های پی در ­پی و کمبود منابع آبی را تشریح و تصریح کرد: نیروگاه ­های حرارتی به طور متوسط بین ۰.۵ تا ۲.۵ لیتر آب گران­بها را برای تولید هر کیلوات ­ساعت برق مصرف می­ کنند و در مجموع فقط در نیروگاه ­های بخار سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می ­شود؛ با این وضع دشوار آبی، اجرای طرح ­های زیربنایی در حوزه انرژی­ های تجدیدپذیر و توسعه مدیریت و بهینه­ سازی مصرف انرژی در کشور می­ تواند کمک موثری برای صیانت از ذخایر آبی و تامین پایدار آن در کشور باشد.

این کارشناس انرژی با تصریح بر اینکه ایران تنها با یک درصد جمعیت دنیا بیش از ۲ درصد انرژی دنیا را مصرف می­ کند و همین امر، کشور را به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان تبدیل کرده است، اضافه کرد: ایران با مصرفی معادل ۳۵۴ میلیون تن نفت، جزء ۱۰ کشور اول دنیا با مصرف سرانه معادل ۳.۵ تن نفت محسوب می‌شود؛ به عبارتی دیگر اقتصاد ایران برای تولید هر یک دلار ارزش افزوده، به طور متوسط بیش از ۲.۵ برابر انرژی بیشتری در مقایسه با میانگین جهانی مصرف می­ کند و در مجموع از لحاظ میزان مصرف انرژی، بالاتر از ایران، کشور‌های چین و هند هر کدام با جمعیتی بالغ بر یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری، آمریکا با ۴۰۰ میلیون نفری، برزیل با ۲۱۰ میلیون نفری، روسیه با ۱۴۳ میلیون نفری تا ژاپن ۱۲۰ میلیون نفری قرار دارد؛ اینگونه بد مصرفی، عاملی بسیار موثر بر فشار حداکثری بر منابع، وابستگی شدید به یارانه‌های سنگین و آسیب‌پذیری مضاعف اقتصادی کشور شده است.

هومن صادقی با ابراز امیدواری از شتاب فزاینده افزایش ظرفیت نیروگاه­ های تجدیدپذیر روئیت ­پذیر کشور بعد از چندین سال رکود، بیان کرد: ظرفیت نیروگاه­های تجدیدپذیر روئیت ­پذیر کشور با حمایت تمام قد دولت و مجلس، در یک سال اخیر شتابی فزاینده گرفته و به حدود ۲۰۰۰ مگاوات رسیده و قرار است در هفت ماه پیش­رو به ۷۰۰۰ مگاوات برسد؛ این رشد بالا در توسعه انرژی­‌های پاک که ایران را جزء کشور‌هایی با بالاترین درصد رشد تجدیدپذیر‌ها در دنیا قرار خواهد داد، به این معناست که هرچند مسیر هموار نبوده، اما با تلاش و همت جهادی و حمایت اصولی می­ توان اقدامات موثر و گره ­گشا در حداقل زمان ممکن انجام داد و در صورت ادامه این حمایت، این میزان ظرفیت در سه سال آینده از مرز ۳۰ هزار مگاوات خواهد گذشت و جلوی مصرف میلیارد‌ها مترمکعب آب را خواهد گرفت و از تولید میلیارد‌ها تن گاز‌های آلاینده جلوگیری خواهد کرد.

رئیس گروه فرهنگسازی و مدیریت مصرف انرژی ساتبا گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره ­وری انرژی می­ تواند میزان یارانه پنهان انرژی در کشور را که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال و معادل چندین برابر بودجه عمرانی کشور می‌باشد، کاهش داده و منابع مالی را برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور آزاد کند.