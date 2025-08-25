باشگاه گل‌گهر سیرجان در آستانه دیدار با فجرسپاسی شیراز از پوستر ویژه‌به یاد و نام دو چهره سرشناس و نیکوکار جامعه پزشکی ایران، دکتر علی صادقی و محمد نمازی، رونمایی کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دکتر علی صادقی و محمد نمازی، دو شخصیتی که هر یک به سهم خود نقشی ماندگار در ارتقای سلامت و بهداشت مردمان سیرجان و شیراز ایفا کردند.

«پوستر رسمی باشگاه فرهنگی‌ورزشی گل‌گهر برای دیدار با فجرسپاسی شیراز، مزین به یاد دو نیک‌مرد ماندگار؛ مرحوم دکتر علی‌صادقی و مرحوم محمد نمازی. بزرگانی که سلامت را به مردمان سیرجان و شیراز هدیه کردند.

آنان که با ساختن بیمارستان، نه فقط بار رنج از تنهای خسته برداشتند، بلکه لبخند را بر چهره‌ها نشاندند و نامشان را در حافظه‌ی مهربانی و انسانیت جاودانه کردند.

دیدار تیمهای فجر سپاسی و گل‌گهر سیرجان فردا سه شنبه ساعت 19 :30 دقیقه با حضور بانوان در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد.