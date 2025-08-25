به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای به سرپرست دانشگاه بیرجند مبنی بر کسب رتبه سوم دانشگاه در کیفیت خدمات الکترونیکی میان ۱۱۱ دانشگاه وزارت علوم اعلام کرد: در راستای تحقق وظایف قانونی و اجرای دقیق مصوبات و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی مراجع بالادستی، به‌ویژه مفاد ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه دولت هوشمند و مأموریت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تحقق آموزش عالی هوشمند، فرایند نظام‌مند نخستین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی سامانه‌ها و درگاه‌های دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سازمان‌های تابعه وزارت عتف طراحی و اجرا شد.

سید احمدرضا خضری افزود: این ارزیابی به‌عنوان گامی راهبردی در جهت ارتقای سطح بلوغ رقومی (دیجیتال) نهاد‌های علمی کشور در چهار شاخص کلان و ۶۲ مؤلفه طراحی شده و ابلاغ رسمی آغاز آن به مؤسسات آموزش عالی صورت گرفته است.

بر اساس نتایج ارزیابی اداره کل فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، دانشگاه بیرجند موفق به کسب جایگاه سوم در بین ۱۱۱ دانشگاه کشور و جایگاه پنجم در میان ۱۷۱ مؤسسه آموزش عالی مشمول ارزیابی شد.

از جمله نتایج این پایش برای دانشگاه بیرجند کسب امتیاز ۸۹ در شاخص کلان ارائه محتوای درگاه (پرتال)، کسب امتیاز ۶۳ در شاخص کلان فناوری، کسب امتیاز ۵۶ در شاخص کلان ارائه خدمات الکترونیکی، کسب امتیاز ۸۳ در شاخص کلان زیرساخت و سرمایه نیروی انسانی است.

در این ارزیابی همچنین از همکاری مطلوب و مستمر نماینده دانشگاه بیرجند قدردانی قرار گرفت.