مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، از افتتاح ۳۴ طرح گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی با اعتبار ۸۵۰ میلیارد تومان و ایجاد ۳۵۰ فرصت شغلی مستقیم به مناسبت هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی طلوعی با تبریک هفته دولت به شهروندان، گفت: این برنامهها از ۳ تا ۸ شهریور برگزار میشود و هدف آن توسعه زیرساختهای گردشگری، معرفی ظرفیتهای صنایع دستی و میراث فرهنگی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید است.
وی افزود: در هفته دولت، ۳۴ طرح شامل دو مرکز اقامتی (یک هتل سهستاره و یک هتلآپارتمان)، ۱۸ دفتر خدمات مسافرتی، یک مرکز تفریحی و سرگرمی، ۹ سفرهخانه سنتی، یک مجتمع پذیرایی بینراهی، دو خانه صنایع دستی (ترمه و حیاک) و یک موزه خصوصی سنگ و سنگتراشی افتتاح میشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران گفت : بازگشایی موزه فرش، آغاز مرمت برج طغرل، مرمت هشتی ورودی و مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و کلنگزنی دو پروژه گردشگری در شهرستانهای پرند و اسلامشهر نیز از دیگر برنامههاست.
طلوعی افزود : برنامههای عمومی هفته دولت شامل تورهای تهرانگردی، ورامینگردی و رباطگردی، بازدید رایگان از موزههای فرش، نقاشی پشت شیشه و هنرهای ملی، برگزاری چهار نمایشگاه صنایع دستی در شهرستانهای فیروزکوه، ورامین و رباطکریم و نمایشگاه عکس ورامین خواهد بود.
وی تاکید کرد: تورهای رایگان تهرانگردی برای عموم شهروندان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ شهریور ماه برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند برای اطلاع از جزئیات برنامهها به وبگاه رسمی اداره کل میراثفرهنگی استان تهران به نشانی tehran.mcth.ir مراجعه کنند.