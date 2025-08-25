پخش زنده
امروز: -
امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی اهواز از امروز، سوم شهریورماه آغاز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اطلاعیهای اعلام کرد امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ این دانشگاه از امروز، دوشنبه سوم شهریورماه آغاز شدند.
در متن اطلاعیه تأکید شده است:
با توجه به احتمال بروز شرایط ویژه مانند تعطیلی ناشی از ریزگردها، کمبود انرژی و سایر موارد مشابه همچون ترمهای گذشته، امتحانات پایانترم طبق برنامه زمانبندی از پیش اعلام شده در تمامی مراکز آموزشی زیرمجموعه دانشگاه برگزار میگردد و هیچگونه تغییر یا تعویقی در روند برگزاری آزمونها ایجاد نمیشود.