آغاز احداث ۳ طرح ورزشی در هفته دولت با حضور استاندار
احداث سالن ورزشی رزمی سه طبقه گرگان، سالن رزمی جلین و سالن کبدی محمد آباد در هفته دولت با حضور استاندار آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،مدیر کل ورزش و جوانان گلستان گفت: احداث سالن ورزشی رزمی سه طبقه گرگان، سالن رزمی جلین و سالن کبدی محمد آباد طرح هایی است که آغاز شد . قاسمعلی برزمینی افزود: برای این طرح ها ۵۴۵ ميليارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است . وی گفت :سرانه ورزشی گلستان ۹۲ صدم متر مربع است که کمتر از سرانه کشوری است و این موضوع ضرورت احداث این طرح های ورزشی را دوچندان کرده است. سرانه ورزشی در رامیان کردکوی و بندرگز بیشتر از میانگین کشوری است.