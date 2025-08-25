پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) گفت: ۱۲ طرح معدنی و صنایع معدنی آماده افتتاح در هفته دولت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، محمد آقاجانلو با اعلام اینکه این میزان طرح حوزههایی از جمله فولاد، مس، طلا، سرب و روی، فسفات و امور زیرساختی را دربرمی گیرد، افزود: ارزش طرحهای آماده افتتاح به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار میرسد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، میزان اشتغال مستقیم این طرحها را افزون بر ۵۶۰۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: زمینه ایجاد نزدیک به ۱۹ هزار اشتغال غیرمستقیم نیز با افتتاح این تعداد پروژه فراهم میشود.
طرحهای حوزه معدن و صنایع معدنی که با تسهیل گری ایمیدرو و مشارکت شرکتهای خصوصی، آماده افتتاح شدهاند، شامل: دو کارخانه فولادسازی استانی شامل نی ریز و سفید دشت، سرب و روی مهدی آباد، کارخانه الکترود گرافیتی، طرح اکتشاف و تجهیز معدن طلای کوه دم، کنسانتره سنگ آهن بهاباد) چادرملو (نیروگاه شرکت ملی صنایع مس ایران، کارخانه ریخته گری مفتول مسی رفسنجان، پایگاه امداد و نجات طبس، افتتاح کارخانه بازیابی باطلههای معدن فسفات اسفوردی بافق، افتتاح کارخانه بازیابی باطلههای معدن فسفات اسفوردی بافق، گندله سازی ۴ میلیون تن – (با مشارکت چادرملو غدیر) و نیروگاه خورشیدی چادرملو، هستند.