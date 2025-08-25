به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی جهان و بازی‌های کشور‌های اسلامی با شناخت برترین‌ها به پایان رسید.

مرحله پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان با نظارت اعضای کادر فنی و قضاوت داوران بین المللی عصر دیروز یکشنبه دوم شهریور ماه در خانه تکواندو برگزار شد.

این رقابت‌ها به منظور معرفی نفرات برتر جهت حضور در دو رویداد مهم مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی چین و بازی‌های کشور‌های اسلامی به میزبانی عربستان انجام و در پایان ترکیب نهایی تیم ملی مشخص شد.

بر همین اساس سعیده نصیری (مازندران)، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه و نسترن ولی زاده ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند.

همچنین تیم ملی با ترکیب ساینا کریمی، روژان گودرزی، هستی محمدی، یلدا ولی نژاد، فاطمه اسکندرنیا و ملیکا میرحسینی نیز به بازی‌های کشور‌های اسلامی اعزام خواهد شد.

مهروز ساعی، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی مربیان تیم ملی هستند.