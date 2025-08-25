به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی سطح زیرکشت چغندر قند بهاره استان در سال زراعی جاری را ۱۶ هزار و ۱۵۵ هکتار اعلام کرد و افزود: بیشترین سطح زیر کشت متعلق به شهرستان کرمانشاه با شش هزار و ۶۰ هکتار و کمترین سطح متعلق به شهرستان دالاهو به میزان ۱۵ هکتار است.

امسال قیمت خرید هر کیلوگرم چغندرقند بهاره با عیار ۱۶ مبلغ پنج هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده است.