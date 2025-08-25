پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت نام نویسی از متقاضیان برای تبدیل رایگان خودروهای شخصی و عمومی بنزینسوز به دوگانهسوز CNG آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم گفت: در هفته دولت و به یاد شهیدان خدمت رجایی، باهنر و شهید رئیسی طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی و عمومی بنزینسوز به دوگانهسوز CNG آغاز شد.
محمدرضا محمدیان، افزود: در این طرح ملی که با هدف کاهش مصرف بنزین و توسعه استفاده از سوخت پاک در کشور اجرا میشود، همه دارندگان خودروهای عمومی (تاکسی، وانت، تاکسی اینترنتی) و همچنین خودروهای شخصی سواری مدل ۱۳۹۷ به بعد میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی GCR.niopdc.ir نامنویسی کنند.
وی افزود: این طرح، علاوه بر صرفهجویی کلان در مصرف بنزین، گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا و ارتقای امنیت انرژی کشور به شمار میرود.