فرماندار دنا گفت: به مناسبت هفته دولت به نمایندگی از ۱۰۷ طرح هفت طرح با اعتبار ۳۸۱ میلیارد تومان امروز در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسولی با بیان اینکه، چهار طرح با اعتبار ۶۶ میلیارد تومان در حوزه اقتصادی است، افزود: طرحهای این حوزه همگی افتتاحی است. استاندار هم در آیین افتتاح و کلنگ زنی طرح های هفته دولت در سی سخت افزود: جاده سلامت شهر سی سخت یکی از طرحهای بسیار خوب در حوزه عمران شهری است که با توجه به قابلیتهای بینظیر گردشگری شهر سیسخت و کل شهرستان دنا، میتواند در حوزه گردشگری نقش آفرین باشد. به گفته رحمانی، طول این مسیر ۴.۶ کیلومتر با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان کلنگزنی شد که در برنامه فشرده به بهرهبرداری برسد. استاندار با اشاره به طرح پل کلو شهر سیسخت، اضافه کرد: در حال پیگیری این موضوع در مرکز کشور هستیم و به زودی بر اساس قرارداد منعقد شده، مرحله اول این طرح کلید خواهد خورد. رحمانی ابراز داشت: خوشبختانه اعتبار بسیار خوبی به میزان حداقل ۱۶۰ میلیارد تومان برای این طرح در سال جاری پیشبینی شده است. استاندار به دیگر طرح های مهم ارتباطی در منطقه دنا پرداخت و تصریح کرد: طرح حیاتی جاده سیسخت نیز کماکان با جدیت در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد. وی ابراز داشت: مطالعات احداث تونل پیگیری شده است، موضوع اصلاح و بهسازی جاده گردنه مورد توجه قرار دارد و باید بر اساس منابع و اعتبارات موجود، این طرح ها را به صورت مرحلهای پیش ببریم. استاندار به موضوع فرهنگی شاهنامهخوانی در این منطقه اشاره و تصریح کرد: بحث ترویج شاهنامهخوانی در این شهرستان در شورای تأمین استان مطرح و پیگیری خواهد شد.