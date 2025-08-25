استاندار گیلان در گفتگوی ویژه خبری، با انتقاد از واردات برنج در زمان برداشت این محصول، این اقدام را ظلم به کشاورزان دانست و گفت: موضوع به رئیس‌جمهور، سران قوا و وزیر جهاد کشاورزی منتقل شده است.

واردات برنج در فصل برداشت این محصول، ظلم به کشاورزان است

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس دیشب در گفتگوی ویژه خبری، با انتقاد از سیاست واردات برنج در زمان برداشت گفت: وقتی واردات خودرو با تعرفه‌های سنگین مدیریت می‌شود، نباید برنج با تعرفه نزدیک به صفر و ارز دولتی وارد شود، از طرفی واردات کود و سموم کشاورزی با ارز آزاد انجام می‌شود که این سبب افزایش هزینه‌های تولید است.

وی واردات برنج در زمان برداشت این محصول را ظلم به کشاورزان است دانست و گفت: در چند سال اخیر واردات برنج پس از فصل برداشت انجام می‌شد، بنده این مورد را به رئیس‌جمهور، سران قوا و وزیر جهاد کشاورزی منتقل کرده‌ام.

استاندار با بیان اینکه افزایش بهره وری با نوسازی شالیکوبی‌ها انجام می‌شود، بر نوسازی کارخانه‌های شالیکوبی تاکید کرد و گفت: فقط ۳۰ درصد شالیکوبی‌های استان نوسازی شده‌اند، در حالی که واحد‌های جدید و نوسازی شده، کیفیت محصول برنج را تا ۹۲ درصد ارتقا می‌دهند.

افتتاح ۲۰ هزار میلیارد تومان طرح در هفته دولت

استاندار در ادامه با اشاره به اینکه در هفت دولت پارسال حدود سه هزار میلیارد تومان طرح به همت بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید گفت: امسال این رقم بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

هادی حق شناس با بیان اینکه امسال در هفته دولت نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان طرح در گیلان افتتاح می‌شود گفت: از این میزان، ۷ هزار میلیارد تومان مربوط به طرح‌های دولتی مانند راه، مدرسه، آسفالت، برق و کشاورزی است و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز به همت بخش خصوصی در حوزه‌های فولاد، صنایع، بوم‌گردی، هتل و کشاورزی سرمایه‌گذاری شده است.

هادی حق شناس به سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به استان اشاره کرد و گفت: گیلان ۹ هزار هکتار آب‌بندان دارد که ظرفیت بسیار مناسبی برای ذخیره‌سازی آب کشاورزی است، با دستور وزیر جهاد کشاورزی، لایروبی و بهره‌برداری از این ظرفیت بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.

ثبت باغ مادری زیتون علی آباد رودبار، چهارمین کلکسیون بین المللی دنیا

وی با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر زیتون رودبار در سطح بین‌المللی تصریح کرد: باغ مادری زیتون علی آباد رودبار به عنوان یکی از چهار منطقه شاخص جهان در شورای بین‌المللی زیتون معرفی شده و اکنون برنامه‌ریزی برای افزایش ارقام این محصول از ۳۰ رقم به ۳۰۰ رقم در حال انجام است.

گیلان جزو سه استان برتر کشور از نظر ظرفیت اقامتی

استاندار همچنین با اشاره به سفر چند روز اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به گیلان، افزود: از آنجایی که روستای صنایع دستی قاسم‌آباد چابکسر رودسر ثبت جهانی شده، لازم است از بانوان بافنده حمایت شده و برای عرضه محصولات و دست ساخته‌های این بانوان هنرمند بازارچه صنایع دستی مهیا شود.

وی با اشاره به افتتاح مجموعه پذیرایی بزرگ «فانوس» و چند طرح بوم‌گردی گفت: بهره برداری از مجموعه بوم گردی و گردشگری «شالیزه» در شفت با وسعت ۷ هکتار با امکاناتی، چون دریاچه مصنوعی و اسب‌سواری به عنوان یک نمونه موفق طرح بوم گردی در کشور از دیگر برنامه‌های سفر وزیر میراث فرهنگی به گیلان بود.

هادی حق‌شناس تأکید کرد: گیلان جزو سه استان برتر کشور از نظر ظرفیت اقامتی است؛ اکنون ۵۰ هزار تخت ظرفیت اقامتی استان است و با بهره برداری از ۱۳ هتل چهار و پنج‌ستاره در حال ساخت، ظرفیت اقامتی استان، افزایش چشمگیری خواهد داشت.

راه اندازی صنعت خودروسازی در شهرک صنعتی سفیدرود راه اندازی صنعت خودروسازی در شهرک صنعتی سفیدرود

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای صنعت در گیلان گفت: مذاکرات با یک خودروساز بزرگ برای استقرار در شهرک صنعتی سفیدرود آغاز شده و ۵۰ هکتار زمین برای این طرح اختصاص یافته است.

هادی حق شناس با اشاره به بازگشت چند واحد نیمه‌تعطیل صنعتی به چرخه تولید گفت: در شهر صنعتی و شهرک صنعتی سفیدرود رشت بیش از ۲۰ هزار کارگر مشغول به کار هستند و اخیراً کوره سوم فولاد به مدار تولید بازگشته است.

وی همچنین از افتتاح سردخانه بزرگ کیوی در آستارا خبر داد و افزود: پیشنهاد داده‌ایم در راستای بهبود روند صادرات کیوی، زمان صادرات رسمی این محصول با ارزش از اول مهر به ۱۵ شهریور تغییر یابد.

با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گیلان به کانون مبادلات منطقه‌ای تبدیل می‌شود

هادی حق‌شناس با اشاره به افتتاح مسیر دسترسی پل مرزی آستاراچای، بارگیری نخستین کشتی صادراتی در بندر آستارا و ورود محموله‌های کالایی از ترکیه به ترکمنستان از طریق ریل انزلی، گفت: این روند گیلان را به کانون مبادلات منطقه‌ای تبدیل می‌کند.

وی افزود: پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا به طول ۱۶۰ کیلومتر بر روی پل اجرا می‌شود و تاکنون ۶۰ کیلومتر از مسیر آن آزادسازی شده است.

ارتقاء رتبه فرودگاه سردار جنگل رشت از ۱۸ به ۸ ارتقاء رتبه فرودگاه سردار جنگل رشت از ۱۸ به ۸

استاندار گیلان با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته در راستای افزایش چشمگیر پرواز‌های داخلی و خارجی فرودگاه سردار جنگل رشت، گفت: این فرودگاه در سه سال گذشته از رتبه ۱۸ به رتبه هشتم ارتقا یافته و از ۱۶ شهریور پرواز مستقیم به مسکو برقرار می‌شود، مذاکراتی نیز برای پرواز به باکو، استانبول، دبی و مسقط انجام شده است که در صورت اجرایی شدن این پروازها، شاهد رونق و رشد چشمگیر صنعت گردشگری در استان خواهیم بود.

کمبود زمین و عدم تعهدات بانک‌ها علت تاخیر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن

استاندار در ادامه با اشاره به اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن در گیلان به کندی پیش می‌رود گفت: علت اصلی این کندی، کمبود زمین و عدم تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است.

هادی حق شناس گفت: برای رفع مشکل کمبود زمین، بلندمرتبه سازی را مد نظر قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی و پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در گیلان هم گفت: این موضوع مانع اجرای طرح‌های مسکن، صنعت و کشاورزی شده و باید بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند.