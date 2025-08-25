به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با تأیید رئیس مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پژوهش‌محور (Ph.D by Research) در دو رشته اپیدمیولوژی و فیزیولوژی پزشکی برای مراکز تحقیقاتی واجد شرایط دانشگاه صادر شد.

مسعود یوسفی با بیان اینکه این طرح با هدف تقویت پژوهش‌های کاربردی و توسعه کیفی آموزش عالی در راستای نیازهای علمی کشور اجرایی شده است افزود: بر اساس آیین‌نامه دکتری تخصصی پژوهشی، مراکز تحقیقاتی و اساتید راهنما باید دارای شرایط اختصاصی و ضوابط تعیین‌شده باشند تا امکان جذب دانشجو در این مقطع فراهم شود.