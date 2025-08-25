فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از کشف و ضبط ۱۴ شی تاریخی و فرهنگی، از حفاران غیرمجاز در شهرستان جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجید فاریابی گفت: در راستای حفاظت پایدار، تثبیت امنیت و مبارزه با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی، ۱۴ قطعه شی تاریخی و فرهنگی توسط کارکنان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی پایگاه حفاظتی ورامین از توابع شهرستان جیرفت کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان افزود: برابر نظر کارشناسان باستان‌شناسی این اداره‌کل، اشیاء مکشوفه دارای ارزش تاریخی و فرهنگی تشخیص داده شده‌اند.

وی گفت : یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با رویکرد پیشگیرانه و عملیاتی، مأموریت اصلی خود را صیانت از اموال تاریخی و فرهنگی دانسته و مقابله با حفاران غیرمجاز و سودجویانی که میراث گذشتگان را تهدید می‌کنند از مهم‌ترین اقدامات این یگان است و این تلاش‌ها تضمینی برای پاسداری از هویت تاریخی، فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده بشمار می‌آید.