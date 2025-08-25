حکم ضرب و زنگ زورخانه به سه ورزشکار کهن کسوت پهلوانی و زورخانه‌ای مراغه اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در مراسمی با حضور ورزشکاران باستانی و زورخانه‌ای، محمود آشناییان، محمد رضا پشتوار و محمود صارمی به عنوان کهن کسوت حکم ضرب و زنگ دریافت کردند.

در این مراسم از این باستانی کاران به علت بیش از نیم قرن تلاش برای ترویج ورزش زورخانه‌ای و کسب مقام‌های قهرمانی تجلیل و قدردانی شد.

مسئول کمیته ارزیابی ورزش باستانی استان گفت: این حکم به پهلوان محمود آشناییان، محمد رضا پشتوار و محمود صارمی در مراغه صادر شده است.

جعفر نامور افزود: حکم ضرب و زنگ زورخانه، نهمین، آخرین و بالاترین رتبه ورزش پهلوانی وزورخانه‌ای محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: ورزشکاران بالای ۶۳ سال سن و ۴۳ سال سابقه پس از گذراندن مراحل ارزشیابی هیئت استان و سپس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای، به این رتبه دست پیدا می‌کنند. همچنین از ورزشکاران و مرشدان پیشکسوت مراغه قدردانی شد.

ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی، ریشه در تفکر شیعه دارد و گود زورخانه و ورزش باستانی نماد فروتنی و تواضع است.