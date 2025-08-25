پخش زنده
همزمان با هفته دولت، زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید مهدوی در ناحیه ۲ آموزش و پرورش قم به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این زمین چمن مصنوعی در زمینی به مساحت ۴۵۰ متر مربع و با هزینه ۳۸۰ میلیون تومانی با مشارکت خیرین در راستای اجرای عدالت آموزشی و عدالت تربیتی اجرا شده و برای برگزاری کلاسهای ورزشی در اوقات فراغت تابستان و همچنین اجرای درس تربیت بدنی در اختیار دانش آموزان هر دو شیفت این آموزشگاه قرار گرفته است.
این طرح ورزشی در قالب میدان همدلی و در ادامه طرح شهید سلیمانی تجهیز شده و به بهره برداری رسیده است.
طرح شهید سلیمانی در راستای بهسازی فضاهای ورزشی و اجرای عدالت آموزشی از سال ۱۴۰۰ در استان در حال اجراست.