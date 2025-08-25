سرمربی تیم والیبال جوانان ایران گفت: مقابل لهستان بازی آسانی نخواهیم داشت، اما تیم ایران می‌جنگد تا با شکست این تیم به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم والیبال جوانان ایران امروز در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان در ژیانگمن به مصاف کانادا رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: ابتدا از بازیکنان و دیگر اعضای کادر فنی خوب تیم ایران تشکر می‌کنم که مقابل کانادا سه بر صفر برنده شدند. بازیکنان کانادا از فیزیک خوبی برخودار بودند و قامت‌های بلندی داشتند، طبیعتا در دفاع باید موفق عمل کنند البته اگر تیم ایران سیستم حمله خوبی نداشت، اما بازیکنان ایران کار خودشان را به نحو احسن انجام دادند.

غلامرضا مومنی مقدم با بیان این که بازیکنان ایران در دفاع و سرویس نیز عملکرد خوبی داشتند و نقاطی که بر اساس آنالیز مشخص کرده بودیم را هدف قرار دادند و از کانادا امتیاز لازم را گرفتند، تصریح کرد: یک دیدار دیگر در مرحله گروهی داریم که با تیم خوب لهستان است. تیمی تاکتیکی که بازیکنانش یک سال در لیگ لهستان با یکدیگر بازی کردند و وارد این مسابقات شدند.

وی تاکید کرد: مقابل لهستان بازی آسانی نخواهیم داشت، اما تیم ایران هم می‌جنگد تا با شکست این تیم به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کند. کار آسانی نیست و همه تیم‌ها خوب هستند، حداقل ۶ تیم برای سکو می‌جنگند و این موضوع کار را برای همه تیم‌ها سخت کرده است.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران ادامه داد: از این به بعد هم بازی‌ها سخت‌تر و تاکتیکی‌تر خواهد شد و تیمی که هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ تاکتیکی و فنی بهتر باشد، برنده می‌شود. این موضوع چالش بسیار خوبی برای تیم‌ها است و تیم ایران هم از تیم‌های خوب این مسابقات است. سعی می‌کنیم جزو تیم‌های صعود کننده به مراحل بعدی حذفی باشیم.

وی درباره برنامه‌های تیم جوانان در روز استراحت تیم‌ها، گفت: بعد از سه مسابقه مرحله مقدماتی یک روز استراحت کردیم که البته همراه با دو جلسه تمرین توپی و وزنه و دو جلسه آنالیز بود. فردا هم آماده می‌شویم برای بازی با تیم خوب لهستان و بعد از آن هم اولین بازی پلی آف را پیش رو داریم.

مومنی‌مقدم با اشاره به فرمول این دوره از مسابقات قهرمانی جهان گفت: دیدار‌های این دوره نسبت به دوره‌های قبل حساسیت بیشتری دارد و کادر فنی تلاش دارد تا بازیکنان را در شرایطی که کمترین استرس را داشته باشند، نگه دارد و با توجه به این بازیکنان با کیفیت بسیار خوبی داریم، زمینه را برای نشان دادن توانایی آنها فراهم کند. بازیکنان آینده داری داریم، اما در شرایط سنی حساسی قرار دارند و نوسان زیاد دارند و سعی می‌کنیم با راهنمایی و هدایت کادر فنی بهترین عملکرد را داشته باشند.

وی درباره مدعیان این دوره از مسابقات نیز گفت: تیم‌هایی مثل ایتالیا، آرژانتین، فرانسه، لهستان، اوکراین و ژاپن که فوق العاده است، در این دوره از مسابقات بهترین هستند و تلاش می‌کنند به مرحله نیمه‌نهایی صعود کنند. مسابقات امسال خیلی خوب است و از نظر کیفیت بازی ها، چالش‌های خیلی خوبی در مسابقات آینده خواهیم دید. درسته تیم ایران مدافع عنوان قهرمانی است، اما امیدوارم عملکرد خوبی ارائه دهیم، زیرا کلا نسل تیم جوانان ایران عوض شده و بچه‌های دیگری به میدان می‌روند و فشار زیادی روی آنان هست و باید زمینه را برای ارائه بازی خوبشان فراهم کنیم.