معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان از ایجاد سامانهای ویژه سامانه نپما نظام پیگیری مصوبات استان برای پیگیری مصوبات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ابراهیم معتمدی افزود:طرح نوین پایش و پیگری الکترونیک مصوبات سفرهای استانی که از دهه فجر سال گذشته کلید خورد، امروز به میانگین ۴۶ درصد پیشرفت در اجرای طرحها منجر شده؛ رقمی که پیش از این تنها در حدود ۱۳ درصد بود.
وی درباره جزئیات این طرح گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری درباره پیگیری قولهای داده شده و با هدف رفع بیش از ۹۰ درصد مشکلات مردم در کف میدان، موضوع نظارت بر مصوبات در دستور کار جدی استان قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان افزود: پس از تصویب، تمامی مصوبات سه تا چهار سال اخیر در ۲۸ شهرستان استان که بالغ بر هزار و ۸۰۰ مورد بود، در یک سامانه یکپارچه بارگذاری شد.
معتمدی ادامه داد:از این تعداد، حدود ۸۰۰ مصوبه به پایان رسیده و نزدیک به ۹۰۰ مصوبه دیگر نیاز به پیگیری و زمانبندی مجدد داشت.
وی گفت:این مصوبات جدید، به صورت برخط و کاملاً شفاف در سامانه قابل رصد است و دبیرخانهای ویژه در استانداری به صورت روزانه و هفتگی آنها را پیگیری میکند.
معتمدی شهرستان چادگان را به عنوان نمونه عینی این پیگیریها عنوان کرد و گفت: از ۵۸ مصوبه سال ۱۴۰۲ چادگان، تنها سه یاچهار مورد به پایان رسیده بود و حدود ۳۵ مورد باقی مانده بود که برای این مصوبات، زمانبندی جدید تعریف شد که بر اساس آن، ۲۳ مصوبه تا پایان سال جاری باید به بهرهبرداری برسد.
معتمدی افزود: ۱۰ تا ۱۲ مصوبه دیگر که عمدتاً در حوزه عمرانی هستند، نیازمند اخذ مجوز از کارگروه زیربنایی، کمیسیون ماده پنج، واگذاری املاک و یا تصویب طرحها هستند که با پیگیریهای شبانهروزی مدیران مربوطه به سرانجام خواهند رسید.
وی بیان کرد:این روند برای تمامی ۲۷ شهرستان استان به صورت یکسان در جریان است.