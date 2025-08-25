با احیای چند چشمه و لایروبی و سرکشی ۲۰ چشمه، منابع آبی پناهگاه حیات وحش یخاب اصلاح و تقویت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول پناهگاه حیات وحش یخاب شهرستان آران و بیدگل گفت: امسال به دلیل نبود بارندگی مناسب در فصل بهار در این پناهگاه از اوایل خردادبسیاری از چشمه‌ها تاکنون یا خشک و یا خیلی کم آب شده‌اند و به دلیل محدودیت چشمه‌ها در این زیستگاه کویری و بسیار گرم همراه با تبخیر زیاد، تنش آبی برای وحوش و جمعیت آنها پیش آمده است.

جابر شهسواری افزود: با لایروبی و کندن چشمه‌ها و تمیز کردن آنها از سنگ و شن و خاک، تعدادی از این منابع آبی دوباره فعال شدند.

وی گفت: ساخت آبشخور و رساندن آب دستی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است که با سرکشی مداوم به هرکدام از این منابع، مانع از تلف شدن و تا حدودی کوچ وحوش از موقعیت چشمه‌ها می‌شود.