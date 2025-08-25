شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر و کاشان صبح امروز برای سومین روز پیاپی وضعیت ناسالم را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز دوشنبه سوم شهریور با میانگین ۱۲۱ AQI برای سومین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.

شاخص هوا در ایستگاه خمینی شهر با عدد ۱۱۷، شاهین‌شهر ۱۱۰ و کاشان ۱۴۳ AQI همچنان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۰۴، بزرگراه خرازی ۱۰۳، دانشگاه صنعتی ۱۲۱، خیابان رودکی ۱۴۴، خیابان رهنان ۱۲۳ و خیابان فیض ۱۰۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۶۱، بولوار کاوه ۱۵۳، کردآباد ۱۸۰ و ولدان ۱۵۶ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه سپاهان‌شهر با عدد ۸۵، خیابان فرشادی ۹۹، خیابان میرزا طاهر ۷۳ و خیابان هزار جریب ۹۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.