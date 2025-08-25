پخش زنده
مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: صحتسنجی عملکرد ابزارها و وسایل سنجش سنگین در استان مطابق با الزامات استانداردهای ملی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور اظهار کرد: به منظور اطمینان از صحت عملکرد ابزارهای سنجش و در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان، در ۵ ماهه امسال، کارشناسان و بازرسان اداره کل استاندارد استان بیش از ۲۲۶ مورد آزمون صحت عملکرد را بر روی وسایل سنجش سنگین (باسکول) در سراسر استان انجام دادند.
وی این حجم از بازرسیها را نشاندهنده عزم جدی این اداره کل برای پایش مستمر و دقیق ابزارهای اندازهگیری عنوان کرد و افزود: بازرسیهای انجام شده در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی صورت گرفته و نتایج آن حاکی از ضرورت نظارت مستمر بر این تجهیزات است.
قیصی پور ادامه داد: در این بازرسیها، کارشناسان اداره کل استاندارد با استفاده از تجهیزات صحت سنجی و وزنههای استاندارد، دقت و عملکرد صحیح ابزارهای سنجش را مورد آزمون قرار دادند.
مدیر کل استاندارد خوزستان هدف اصلی این آزمونها را اطمینان از انطباق وسایل سنجش سنگین با استانداردهای ملی ایران، جلوگیری از هرگونه خطای اندازهگیری و زیان یکی از طرفین معامله عنوان و اضافه کرد: براساس ماده ۱۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، همه وسایل سنجش مورد استفاده در اندازهشناسی قانونی، ملزم به گذراندن آزمون صحت عملکرد سالیانه هستند و این اداره کل با رویکرد حمایتی و نظارتی، باسکولهای جادهای را به منظور اطمینانبخشی به شهروندان مورد ارزیابی دقیق قرار داده و پس از تأیید، برچسب استاندارد را روی آنها نصب میکند.
به گفته قیصی پور؛ این اقدامات نه تنها باعث افزایش دقت در معاملات میشود، بلکه به ایجاد فضایی از اعتماد و شفافیت در بازارهای اقتصادی استان کمک شایانی خواهد کرد.