یک کارخانه لبنیات که پنیر تقلبی تولید می‌کرد در تیران و کرون مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: با توجه به گزارش واصله مبنی بر تقلب در تولید لبنیات گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان با حضور ضابطان از این کارخانه در شهرستان تیران و کرون بازرسی کرد که تخلفاتی در مورد فرمول ساخت پنیر مشاهده شد.

براتعلی صالحی افزود: با تحقیقات وسیع و کار کارشناسی اعلام نتایج آزمایشگاهی مشخص شد که پنیر تولیدی این کارخانه لبنیات نه تنها با چربی طبیعی حاصل نشده بلکه با تزریق روغن پالم به صورت مصنوعی پنیر تقلبی ساخته می‌شده است.

وی گفت: با اظهار نظر کارشناسان متولی حوزه غذا و دارو نه تنها مفید سلامت تشخیص داده نشد بلکه استفاده از آن مضر سلامت بوده که با دستور رئیس شعبه سیار تعزیرات محل این متقلب نیز مهر و موم شد.

صالحی گفت: از انبار این کارخانه لبنیات حدود هشت تن پنیر تقلبی کشف و دستور توقیف صادر و پرونده تعزیری متصدی نیز در شعبه تعزیرات حکومتی تیران و کرون در حال رسیدگی است.