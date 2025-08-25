به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی و در سفر به استان اصفهان و در نخستین مرحله از حضور خود در شهرستان لنجان، با فرماندار و جمعی از مسئولان و فعالان این شهرستان دیدار کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور در این دیدار گفت: تجربه شرکت‌هایی همچون شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های تعاونی نشان داد که این مؤسسات در قالب شرکت توانسته‌اند که هم در جذب تسهیلات حمایت‌های دولتی موفق باشند و هم در حوزه معرفی و ارائه خدمات موفق‌تر از سایر روش‌ها عمل کنند.

او ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان لنجان، هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان می‌توانند با الگو گیری از استان‌های موفق در این حوزه و با حمایت مسئولان ارشد شهرستان لنجان و استان اصفهان، با تاسیس شرکت تعاونی و یا صندوق‌های صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به جذب حمایت‌های دولتی و ارائه خدمات و تولیدات و همچنین معرفی شهرستان خود به جهانیان گام مؤثری بردارند.

در این نشست که با حضور امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان نیز همراه بود، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور با فرماندار و فعالان حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان به گفت‌و‌گو نشست و راه کار‌های عملی برای حل مشکلات این شهرستان در این حوزه‌های پیشنهاد و بررسی شد.