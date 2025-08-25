به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا تا فردا (سه شنبه) تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از فردا تا اوایل هفته آینده به تدریج از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

همچنین وضعیت هوای استان تا پایان هفته جاری عمدتا صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود که با توجه به شرقی بودن جریانات سطحی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور احتمال انتقال ذرات معلق به مناطق همجوار از جمله استان مرکزی وجود دارد.