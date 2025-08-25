مجری طرح نیروگاه‌های ۳ مگاواتی بلوک ۶۰۰ مگاواتی گفت: نیروگاه خورشیدی ۳.۶ مگاواتی کوی فراز تهران متعلق به شرکت برق منطقه‌ای تهران وارد مدار بهره‌برداری شد و نخستین برق تولیدی آن به شبکه سراسری پیوست.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما محمد دوست‌محمدی مجری طرح نیروگاه‌های ۳ مگاواتی بلوک ۶۰۰ مگاواتی، با اعلام این خبر گفت: راه‌اندازی این نیروگاه در جهت اهداف توسعه تجدیدپذیرها و با پیگیری‌های مستمر دولت چهاردهم محقق شده است.

فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران، نیز پیش‌تر با اشاره به روند اجرای این طرح تاکید کرده بود: احداث این نیروگاه نمونه‌ای کم‌نظیر از سرعت عمل در صنعت برق است؛ چرا که تنها یک روز پس از مراسم آغاز رسمی عملیات اجرایی در ۱۷ بهمن سال گذشته، وارد مرحله عملیاتی شد و امروز با همت متخصصان داخلی به بهره‌برداری رسید.

گفتنی است نیروگاه خورشیدی کوی فراز بخشی از طرح ملی احداث هزار نیروگاه ۳ مگاواتی در کشور است که با مدیریت متمرکز و جهادی در حال اجرا بوده و نقشی مهم در تقویت پایداری شبکه و توسعه انرژی‌های پاک ایفا خواهد کرد.