به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام حسن مجتبی علیه‌السلام، تیمی از پزشکان متخصص با همکاری اداره زندان و نظارت دستگاه قضایی، اقدام به ویزیت و درمان رایگان زندانیان شهرستان قائم‌شهر کردند.

نیازی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائم‌شهر، با حضور در زندان و در بین مددجویان گفت: بر اساس تکالیف آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و سند تحول قضایی، موضوع سلامت و درمان زندانیان از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است..

وی افزود: با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های ریاست اداره زندان قائم‌شهر، امروز گروه جهادی پزشکان متخصص در زندان حضور یافته و زندانیانی که نیاز به خدمات پزشکی داشتند را به‌صورت رایگان معاینه و در صورت ضرورت درمان کردند.

دادستان قائم‌شهر با قدردانی از تلاش این گروه پزشکی خاطرنشان کرد: اقدامات درمانی زندانیان به دو شیوه انجام می‌شود؛ در مرحله نخست، امکانات بهداری زندان خدمات اولیه را ارائه می‌دهد و در صورت نیاز به درمان تخصصی، با دستور قضایی زندانیان به مراکز درمانی مجاز شهرستان اعزام می‌شوند.

دکتر نیازی تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها با هدف رعایت کرامت انسانی زندانیان و تأمین سلامت آنها، هم‌زمان با مناسبت‌های مذهبی و ملی ادامه خواهد داشت