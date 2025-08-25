به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با آغاز ماه ربیع الاول، ماه شادی و سرور اهل بیت (ع)، دلدادگان خاندان عصمت و طهارت با برپایی مجالس جشن، شادی و مولودخوانی فرا رسیدن این ماه پربرکت و پرنور را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج)، تبریک و تهنیت عرض می‌کنند.

از جمله مناسبت‌های ماه ربیع الاول که به نام بهار ماه‌ها هم نامگذاری شده است، سالروز میلاد باسعادت حضرت پیامبر اعظم اسلام (ص)، سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت مهدی موعود (عج)، سالروز ازدواج پیامبر گرامی اسلام و حضرت خدیجه کبری (علیهماالسلام) و واقعه لیله المبیت و فداکاری حضرت امیرمومنان امام علی (ع) و خوابیدن جای پیامبر اسلام (ص) در بستر برای دفاع از ایشان می‌باشد.