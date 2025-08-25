به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در این مسابقات تیم محبوب کلاب بندرعباس با پیروزی در دیدار نهایی به مقام قهرمانی دست یافت و تیم اتحاد بندرپل نایب قهرمان و تیم هیئت والیبال شهرستان قشم نیز عنوان سومی این مسابقات را کسب کردند.

بیشتر بخوانید؛ تیم والیبال نشسته ایران نایب قهرمان آسیا شد

مسابقات والیبال دختران زیر ۱۷ سال هرمزگان با حضور ۸ تیم به مدت سه روز در روستای هلر از توابع شهرستان قشم برگزار شد.