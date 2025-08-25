فرماندار ایلام گفت: همزمان با هفته دولت، ۵۴ طرح عمرانی و اقتصادی در این شهرستان افتتاح یا کلنگ زنی می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احسان اکبری» فرماندار ایلام اظهار داشت: هفته دولت امسال با شعار ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع نامگذاری شده است در این ایام، ۵۴ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۱۱۶۰ میلیارد تومان در شهرستان ایلام افتتاح یا کلنگ زنی می‌شود.

وی افزود: از این تعداد، ۳۹ طرح عمرانی با اعتبار ۱۰۷۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۲۲ نفر حین اجرا افتتاح یا کلنگ زنی می‌شود.

اکبری اضافه کرد: همچنین ۸ طرح با اعتبار ۴۰۴ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۴۵ نفر در حین اجرا در این ایام کلنگ زنی می‌شود.

فرماندار ایلام یادآور شد: طرح‌های اقتصادی قابل افتتاح نیز ۱۵ طرح با اعتبار ۸۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۶۷ نفر می‌باشد.

به گفته فرماندار شهرستان ایلام، ۳۱ طرح قابل افتتاح با اعتبار ۶۷۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۱۷۷ نفر حین اجرا در هفته دولت وجود دارد.