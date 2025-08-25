رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: با بهره برداری ۵۳ پروژه بخش کشاورزی یزد با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال، زمینه اشتغال هزار و ۶۴ نفر فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عباس حاجی حسینی ضمن تبریک هفته دولت (۲ تا ۸ شهریور ماه) به تمام تلاشگران عرصه تولید و جهادگران امنیت غذایی، از بهره برداری و افتتاح ۵۳ پروژه بخش کشاورزی همزمان با هفته دولت در استان یزد خبر داد.

وی پروژه‌های افتتاحی را در حوزه تولیدات گیاهی ۲۰ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، در بخش تولیدات دامی در مجموع ۹ پروژه با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، ۹ پروژه در حوزه آب و خاک با اعتبار ۲۲۱ میلیارد ریال، در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری ۵ پروژه با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد ریال، ۹پروژه در حوزه آب و خاک با اعتباری بالغ بر ۲۸۹ میلیارد ریال، در حوزه تعاون روستایی ۴ پروژه با اعتبار ۲۴۷میلیارد ریال و ۶پروژه در زمینه صنایع تبدیلی با اعتباری بالغ بر۳هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برشمرد.

با بهره برداری از پروژه‌های مذکور تعداد ۴ هزار و ۹۸۳ خانوار به صورت مستقیم و غیر مستقیم از مزایای طرح‌ها بهره‌مند خواهند شد.