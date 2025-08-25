جان بخشی کودک ۵ و نیم ساله به سه بیمار
اعضای بدن کودک ۵ و نیم ساله به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.
سید سینا سعیدی گفت: مرحوم سید یاسین حسینی کیا کودک ۵ و نیم ساله روز پنجشنبه ۳۰مرداد به دنبال سقوط از ساختمان به بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج منتقل و در بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان بستری شد و تحت مراقبت درمانی قرار گرفت.
سعیدی یا بیان اینکه متاسفانه این بیمار به علت شدت جراحات دچار مرگز مغزی شد، افزود: با رضایت خانواده مرحوم حسینی کیا اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.
وی اضافه کرد: با حضور تیم پیوند اعضای بیمارستان فوق تخصصی ابو علی سینا شیراز و همکاری تیم پیوند اعضای بیمارستان شهید دکتر جلیل برداشت سه عضو بدن مرحوم شامل کلیهها و کبد مرحوم برداشت و برای پیوند به بیمارزان نیازمند به مرکز فوق تخصصی پیوند ابوعلی سینا شیراز منتقل شد.