اعضای بدن کودک ۵ و نیم ساله به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اهدای اعضای بدن کودک ۵ و نیم ساله به سه بیمار خبر داد.

سید سینا سعیدی گفت: مرحوم سید یاسین حسینی کیا کودک ۵ و نیم ساله روز پنجشنبه ۳۰مرداد به دنبال سقوط از ساختمان به بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری شد و تحت مراقبت درمانی قرار گرفت.

سعیدی یا بیان اینکه متاسفانه این بیمار به علت شدت جراحات دچار مرگز مغزی شد، افزود: با رضایت خانواده مرحوم حسینی کیا اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.