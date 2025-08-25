پخش زنده
امروز: -
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه گفت: این پایگاه با رویکردی جامعنگر توانست حفاظت کالبدی آثار، توسعه پژوهشهای علمی، گسترش گردشگری فرهنگی و پیوند میراث جهانی با توسعه پایدار جوامع محلی را همزمان پیش ببرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عاطفه رشنویی، مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه با اشاره به اقدامات شاخص در حوزه حفاظت اظهار داشت: در مجموعه چغازنبیل، تحکیم سازههای خشتی و آجری، تجدید کاهگل حفاظتی زیگورات، تثبیت دیوارهای پیرامونی، ساماندهی دفع نزولات جوی و حفاظت از دروازهها و حصارها در دستور کار قرار گرفت. در هفتتپه نیز، حفاظت از بقایای معماری عیلامی، کاخها و آرامگاهها با بهرهگیری از مصالح بومی و فناوریهای نوین پایش رطوبت و دما اجرا شد.
وی افزود: اخذ سند مالکیت ۵۴۰ هکتار عرصه چغازنبیل، مرمت یکصد شیء مفرغی از موزه هفتتپه و ساماندهی و ثبت کامل آثار تاریخی این مخزن، از مهمترین دستاوردهای حفاظتی سال گذشته بوده است.
مدیر پایگاه جهانی ادامه داد: پژوهشهای ژئوفیزیک برای شناسایی ساختارهای مدفون شهر دوراونتاش، مطالعات میانرشتهای در حوزههای باستانسنجی و زیستباستانشناسی و برگزاری نشستهای علمی مشترک با دانشگاههای معتبر کشور، دادههای ارزشمندی در شناخت بهتر تمدن عیلامی فراهم آورد و زمینهساز پرورش نسل جدید پژوهشگران شد.
رشنویی تصریح کرد: بهبود زیرساختهای بازدید، نصب تابلوهای راهنما و مسیرهای ایمن، برگزاری کارگاههای آموزشی برای راهنمایان گردشگری، تورهای ویژه دانشآموزی و دانشجویی و افزایش حضور گردشگران، موجب شد تا چغازنبیل و هفتتپه بیش از پیش به عنوان بستری فرهنگی ـ آموزشی شناخته شود.
او با تأکید بر اهمیت جوامع محلی گفت: حمایت از صنایعدستی، آموزش زنان روستایی برای تولید محصولات فرهنگی ـ هنری و برگزاری جشنوارههای محلی با محوریت میراث عیلامی، زمینهساز پیوندی عمیقتر میان مردم و میراث جهانی شد و نقش مؤثری در توسعه پایدار منطقه ایفا کرد.
رشنویی همچنین به برنامههای مدیریت بحران اشاره کرد: تدوین نقشههای اضطراری، استقرار تیمهای پایش مداوم، همکاری با دستگاههای محلی در مدیریت آب و سیلاب و آموزش جوامع محلی برای مواجهه با بحرانها، گامهای مهمی در ارتقای تابآوری این محوطهها در برابر تهدیدهای اقلیمی و انسانی بود.
مدیر پایگاه با تأکید بر امید و آیندهنگری در مدیریت میراثجهانی تصریح کرد: با وجود چالشهایی نظیر محدودیت منابع مالی و فشارهای ناشی از توسعههای پیرامونی، این پایگاه در سالهای آینده بر تقویت زیرساختهای پژوهشی، توسعه همکاریهای علمی و تبدیل چغازنبیل و هفتتپه به الگویی منطقهای برای مدیریت پایدار میراث جهانی تمرکز خواهد داشت.