فرمانده سپاه تنکابن با بیان اینکه شهدا الگوی مقاومت در برابر استکبار هستند گفت: دشمنان نمیتوانند در برابر قدرت ایران ایستادگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ حسین نژاد فرمانده سپاه تنکابن در یادواره شهدای دهستان دوهزار گفت: به برکت خون شهدا، جمهوری اسلامی ایران به قدرت تولید موشکهای نقطهزن دست یافته و امروز دشمنان نمیتوانند در برابر این قدرت ایستادگی کنند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدانی همچون شهید حاجیزاده و شهید سلامی افزود: به برکت جانفشانیهای شهدا، امروز الگوی مقاومت در برابر استکبار در جهان هستیم؛ همانطور که دنیا برای آنان به احترام ایستاد.
سرهنگ حسین نژاد تصریح کرد: قدرت تولید و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی، از جمله موشکهای نقطهزن، مرهون جانفشانی شهدا است و تا زمانی که خون شهدا در رگهای مردم جریان دارد، دشمنان هیچگاه موفق نخواهند شد.
فرمانده سپاه تنکابن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در هر بازه زمانی انقلاب، دو انتخاب پیش روی ما بوده است؛ پیروی از راه حسین ابن ابیطالب یا قرار گرفتن در صف لشکر یزید. امروز، پس از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب، باید جایگاه خود را در تاریخ بشناسیم و بدانیم امنیت کشور مرهون خون شهداست.
سرهنگ حسیننژاد خاطرنشان کرد: جبهه باطل همیشه علیه جبهه حق برنامهریزی دارد و در این شرایط حساس، باید هوشیار باشیم.
وی خطاب به بانوان توصیه کرد: حجاب خود را حفظ کنید و تابعیت از ولایت فقیه را سرلوحه قرار دهید، همانگونه که حاج قاسم سلیمانی بارها تاکید کرد و اکثر شهدای بزرگ نیز در وصیتنامههای خود به این موضوع اشاره داشتهاند.