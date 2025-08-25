پخش زنده
تالارهای بورس کالا امروز دوشنبه ۳ شهریور میزبان عرضه ۳۰۴ هزار و ۶۳۷ تن انواع محصول است. بیشترین عرضه امروز متعلق به تالار صنعتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صنعتی قرار است ۲۰۲ هزار و ۸۴۵ تن محصول شامل ۴۶ هزار و ۵۰۰ تن انواع ورق،۱۴۳ هزار و ۳۲۵ تن بلوم و بیلت فولادی، ۶ هزار و ۹۰۰ تن شمش آلومینیوم، هزار و ۱۲۰ تن شمش روی، ۵ هزار تن مس کم عیار، روی تابلو برود.
در تالار صادراتی کیش ۶۸ هزار و ۶۰ تن قیر، گندله و کنسانتره آماده فروش هستند.
امروز در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ۲۸ هزار و ۵۳۴ تن محصول شامل مواد پلیمری و اسلاک واکس روی میز فروش میرود.
تالار حراج باز عرضه ۴ هزار تن مس کاتدی را تجربه میکند.
امروز در تالار فرعی نیز هزار و ۱۹۸ تن محصول عرضه میشود.