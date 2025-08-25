سیستان و بلوچستان رتبه نخست تولید و سطح زیرکشت موز در کشور را از آن خود کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: از سال گذشته نهال کشت موز برای نخستین بار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان تولید شد در صورتی که در گذشته نهال مورد نیاز سیستان و بلوچستان از دیگر نقاط کشور تهیه می‌شد و در اختیار کشاورزان استان قرار می‌گرفت.

شهرکی افزود: این اقدام با هدف توسعه باغ‌های جدید، تولید نهال موز با ارقام تجاری و بازار پسند و جایگزینی باغ‌های فرسوده و درجه پایین موز با ارقام مرغوب در استان مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی با اشاره به مزایای این روش در مقایسه با دیگر روش‌های کشت ادامه داد: سرعت تکثیر به شیوه کشت بافت به گونه‌ایست که از یک نمونه کوچک می‌توان در مدت زمان محدود تعداد زیادی گیاه تکثیر کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان به سبب نزدیکی به خط استوا و بهره‌گیری از رطوبت دریا توانمندی زیادی در تولید محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری و بعضا منحصر‌به‌فرد از جمله انبه، موز، پاپایا، گواوا، هندوانه آناناسی، نارگیل، زیتون محلی، انار و مرکبات دارد.

شهرکی گفت: تولید محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان در طول سال رواج دارد و زمین‌های برخی مناطق این استان مانند نیکشهر، سرباز، ایرانشهر، کنارک، زرآباد، دشتیاری و چابهار در هر سال توان تولید دو بار محصول را دارند.