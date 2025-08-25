به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی بابائی کارنامی در نشست با مدیرعامل و جمعی از فعالان اقتصادی کیش، رییس کمیسیون قضایی مجلس، معاون سازمان بازرسی کل کشور و معاون پارلمانی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ضعف‌هایی وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه مناطق آزاد دارای مزیت‌هایی برای کمک به اقتصاد کشور و رفاه مردم هستند، اما در حوزه اجرا کوتاهی شده است.

او افزود: هفته آینده می‌توانیم جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و تیم مدیرتی منطقه آزاد کیش و فعالان اقتصادی در مجلس شورای اسلامیبا هدف بررسی نقاط ضعف و قوت موجود برگزار کرد.

بابایی کارنامی گفت: برای حل مشکلات، مجلس آماده ارائه طرح است، مشروط بر اینکه مغایر با سیاست‌های کلی کشور نباشد.

او با اشاره به فرآیند قانون‌گذاری، افزود: هر مصوبه مجلس برای اجرا نیازمند تأیید دولت و نهاد‌های نظارتی است بنابراین باید آنها را نیز قانع کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی، ظرفیت‌های مناطق آزاد را بی‌بدیل برشمرد و گفت: در استان‌های مختلف پیگیر راه‌اندازی و توسعه مناطق آزاد هستیم و تجربه کیش می‌تواند بهترین الگو برای سایر مناطق، از جمله منطقه آزاد در شمال کشور باشد.

او افزود: اکثریت مجلس طرفدار ابتکار عمل در حوزه‌های اقتصادی هستند و مناطق آزاد می‌توانند نقشی کلیدی در عبور کشور از بن‌بست‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه ایفا کنند.