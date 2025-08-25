پخش زنده
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از آمادگی ارائه طرحی برای حل مشکلات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی بابائی کارنامی در نشست با مدیرعامل و جمعی از فعالان اقتصادی کیش، رییس کمیسیون قضایی مجلس، معاون سازمان بازرسی کل کشور و معاون پارلمانی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ضعفهایی وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه مناطق آزاد دارای مزیتهایی برای کمک به اقتصاد کشور و رفاه مردم هستند، اما در حوزه اجرا کوتاهی شده است.
او افزود: هفته آینده میتوانیم جلسهای با حضور مدیرعامل و تیم مدیرتی منطقه آزاد کیش و فعالان اقتصادی در مجلس شورای اسلامیبا هدف بررسی نقاط ضعف و قوت موجود برگزار کرد.
بابایی کارنامی گفت: برای حل مشکلات، مجلس آماده ارائه طرح است، مشروط بر اینکه مغایر با سیاستهای کلی کشور نباشد.
او با اشاره به فرآیند قانونگذاری، افزود: هر مصوبه مجلس برای اجرا نیازمند تأیید دولت و نهادهای نظارتی است بنابراین باید آنها را نیز قانع کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی، ظرفیتهای مناطق آزاد را بیبدیل برشمرد و گفت: در استانهای مختلف پیگیر راهاندازی و توسعه مناطق آزاد هستیم و تجربه کیش میتواند بهترین الگو برای سایر مناطق، از جمله منطقه آزاد در شمال کشور باشد.
او افزود: اکثریت مجلس طرفدار ابتکار عمل در حوزههای اقتصادی هستند و مناطق آزاد میتوانند نقشی کلیدی در عبور کشور از بنبستهای اقتصادی، اجتماعی و فناورانه ایفا کنند.