به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی راکی اظهار کرد: رقابت‌های کشوری شطرنج ریتد سریع با حضور ۱۲۳ بازیکن (۴۵بازیکن دارای درجه بین‌المللی) مجموعا از ۷ استان چهارمحال و بختیاری، کرمان، اصفهان، خوزستان، فارس، بوشهر و یزد در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

وی افزود: در این رقابتها، علیرضا بساق زاده از خوزستان قهرمان شد و عماد بنی اسد از استان کرمان و علی محمد حسنی از استان چهارمحال بختیاری به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند، همچنین محمد مهدی قربانی از خوزستان در جایگاه چهارم ایستاد.

یوسفی راکی ادامه داد: سیامک داوودی و اسماعیل لطیفی از خوزستان نیز به ترتیب مقام‌های اول و دوم در رده سنی پیشکسوتان اولین دوره رقابت‌های کشوری شطرنج سریع جام چشمه برم لردگان را از آن خود کردند.

رئیس هیات شطرنج خوزستان می‌گوید: آرشام ابراهیمی مدیسه در رده سنی زیر ۱۶ سال، فرنود رحمانی پیانی در رده سنی زیر ۱۲ سال و آرین مردانی در رده سنی زیر ۱۰ سال از استان خوزستان موفق به کسب جوایز این رقابت‌های کشوری شدند.

وی اضافه کرد: همچنین در محدوده ریتینگ زیر ۱۸۰۰ نیز دانیال مرادی از خوزستان جایزه این رقابت‌ها را از آن خود کرد و خوش درخشید.