رئیس مجمع خیرین سلامت شهرستان ملایر از برگزاری ششمین جشنواره غذا با هدف حمایت از بیماران سرطانی و سختدرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس آذرهمایون بیان کرد: ششمین جشنواره غذا با مشارکت مردم نیکاندیش و خیرین سلامت، روز جمعه ۷ شهریورماه از ساعت ۱۷:۳۰ در پارکینگ پارک سیفیه ملایر برگزار خواهد شد. هدف از این برنامه، جمعآوری کمکهای مردمی برای تأمین هزینههای درمانی بیماران نیازمند و ترویج فرهنگ نوعدوستی و مشارکت اجتماعی است.
وی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این جشنواره، افزود: منتظر حضور پرشور هموطنان عزیزمان هستیم تا با همدلی و همراهی، گامی مؤثر در مسیر درمان و حمایت از بیماران برداریم.
آذرهمایون با بیان اینکه بودجههای دولتی در حوزه بهداشت و درمان پاسخگوی نیازهای موجود نیست، تأکید کرد: نباید صرفاً به منابع دولتی بسنده کرد، بسیاری از اقدامات درمانی در شهرستان ملایر با مشارکت خیرین انجام شده و هر جا که محبت و نیت خیر وجود داشته باشد، کارهای مثبت و مؤثری در حوزه سلامت شکل میگیرد.
رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر با اشاره به فعالیتهای این نهاد مردمی، گفت: در طول سال، خدمات متنوعی از جمله توزیع سبد کالا، ارائه وامهای قرضالحسنه، خدمات مددکاری، تأمین دستگاه اکسیژنساز، ویلچر، تخته مواج و سایر تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای بیماران نیازمند توسط این مجمع ارائه میشود.
آذرهمایون همچنین به افتخار شهرستان ملایر در زمینه اهدای عضو اشاره کرد و افزود: ملایر رتبه اول استان همدان را در اهدای عضو دارد. تاکنون ۵۶ مورد اهدای عضو در این شهرستان ثبت شده که دو مورد آن مربوط به سال جاری است. همچنین بیش از دو هزار نفر در شهرستان ملایر دارای کارت اهدای عضو هستند که نشاندهنده فرهنگ والای ایثار و نوعدوستی در میان مردم این منطقه است.