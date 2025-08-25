به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ در دومین روز از هفته دولت، فرماندار شهرستان اشنویه به همراه اعضای شورای تأمین و اداری و شورا‌های اسلامی با ماموستا عباس رسولی امام جمعه اشنویه دیدار کردند.

در این دیدار امام جمعه اشنویه ضمن گرامیداشت هفته دولت و قدردانی از زحمات و تلاش مجموعه دولت در شهرستان، خدمت بی منت به مردم را اساس کار مسئولان دانست و گفت: انتظار می‌رود تلاش و همدلی برای خدمت به مردم و توسعه شهرستان بیش از پیش نمایان شود.

ماموستا عباس رسولی، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اتحاد و همبستگی و وفاق و انسجام اسلامی را رمز موفقیت کشور عنوان کرد.

فرماندار شهرستان اشنویه هم در این دیدار گفت: ۷۴ طرح عمرانی با اعتبار بیش از یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

سید علی ترابی افزود: افتتاح بیمارستان ابن سینا و خانه‌های روستایی، پل پوش آباد، گازرسانی و آسفالت راههای روستایی و افتتاح مدارس بخشی از این طرحها هستند.