دستگیری ۳ شکارچی در مناطق حفاظت شده گچساران
مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در مناطق آزاد و حفاظت شده گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسب گفت: در روز تعطیل گذشته، تعدادی شکارچی وارد مناطق حفاظت شده و آزاد شده گچساران شدند که طی گشت و کنترل این مناطق ۳ نفر متخلف شکار پرنده را دستگیر کردند.
وی افزود: از متخلفان که مسلح به ۳ قبضه سلاح ساچمه زنی بودند لاشه ۴ قطعه تیهو و یک قطعه کبوتر جنگلی کشف شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشکر از یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گچساران افزود: متخلفین به همراه آلات مکشوفه برای اعمال قانون به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی اظهار کرد: محیط زیست با کمبود شدید نیرو در همه شهرستانها مواجهه است و محیطبانان با تمام توان در حال حراست از مناطق تحت مدیریتاند لذا، همکاری مردم و همراهی مسئولان میتواند تا حدودی جبران کننده کمبودها باشد.
شهرستان گچساران با داشتن اراضی جنگلی، مرتعی و کوهستانی زیستگاهی مناسب جهت گونههای جانوری نظیر پلنگ، خرس قهوهای، کل و بز، گراز و سایر حیات وحش است ضمن آنکه زیستگاه مناسبی برای پرندگانی نظیر کبک و تیهو، کبوتر جنگلی و پرندگان شکاری نظیر عقابها، شاهینها، جغدها و سایر پرندگان است.