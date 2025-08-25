به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ «سعاد وفاپیشه» داور ارومیه‌ای، قضاوت دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک با خیبر خرم آباد در هفته دوم لیگ برتر امسال عهده‌دار خواهد بود.

این دیدار امروز در اراک برگزار می‌شود و با توجه به تلاش دو تیم برای آغاز با قدرت لیگ‌امسال، حساسیت ویژه‌ای دارد.

محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینظ، دیگر اعضای تیم داوری هستند.

وفاپیشه در هفته اول نیز دیدار حساس تیم‌های سپاهان و ملوان را قضاوت کرده بود.

او در فصل گذشته هم نزدیک به ۱۰ دیدار را داوری کرد و عملکرد خوبی داشت.