جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از شناسایی و دستگیری دو عامل درگیری مقابل یک مرکز تجاری در فسا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار یوسف ملک‌زاده، جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در پی انتشار ویدئویی از درگیری دو خانم با بانویی محجبه که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شد، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فسا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با بررسی صحنه وقوع جرم، دو نفر از عاملان درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با تأکید بر حمایت فراجا از آمران به معروف، تصریح کرد: پلیس با هرگونه هنجارشکنی در فضای حقیقی و مجازی برابر قانون برخورد خواهد کرد.