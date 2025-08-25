به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید الهیاری بیان کرد: گازرسانی به مشترکان خانگی شهر‌ها و روستا‌های استان به طوری تقریبی تکمیل شده است و حالا توسعه گازرسانی به صنایع را در دستور کار داریم.

وی افزود: سال گذشته در همدان سرمای شدیدی را تجربه کردیم و سه مورد حادثه ناگوار در حوزه گاز خانگی ثبت شد.

الهیاری تصریح کرد: برای مدیریت ناتراری مصرف گاز گروهی متشکل از خبرنگاران تشکیل می‌شود تا در مدیریت مصرف بهینه، یاری‌رسان شرکت گاز باشند.

وی بیان کرد: سال گذشته با وجود کمبود روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز، مشکلی در گازرسانی به مشترکان استان همدان به وجود نیامد.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان ادامه داد: امسال این رقم افزایش می‌یابد و باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و تشویق مردم به مصرف بهینه، کمترین چالش را برای مشترکان داشته باشیم.

وی بیان کرد: به طور میانگین سالانه نزدیک به چهار میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در استان همدان مصرف می‌شود.

الهیاری افزود: سال گذشته هیچ یک از مشترکان به دلیل کمبود گاز قطعی نداشتند و با تامین سوخت جایگزین، تولید هیچیک از صنایع استان قطع نشد.