مدیرکل تأمیناجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارفرمایان برای ارسال اسامی و پرداخت حق بیمه کارکنان خود امروز نیز فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسول چراغ سحر گفت: با توجه به تعطیلیهای اخیر، امروز (دوشنبه سوم شهریور) نیز امکان ارسال لیست و پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان خصوصی و شرکتها و دستگاههای اجرایی وجود دارد و این آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه تیرماه خواهد بود. وی افزود: کارفرمایانی که تا کنون لیست حق بیمه مربوط به تیرماه کارکنان خود را ارسال نکردهاند، میبایست با مراجعه به سامانه es.tamin.ir نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام کنند. مدیرکل تأمیناجتماعی استان ادامه داد: همه شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی تا ساعت ۱۹ امروز آماده ارایه خدمات مربوط به ارسال لیست حق بیمه و پاسخ گویی و رفع مشکلات کارفرمایان در این زمینه هستند. چراغ سحر از کارفرمایان خواست به منظور جلوگیری از جریمههای قانونی، از این فرصت برای ارسال لیست حق بیمه کارکنان خود استفاده کنند.