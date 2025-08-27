مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: تصفیه خانه فاضلاب زنجان در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار متر مکعب پساب را به جای آب‌های زیرزمینی در اختیار بخش صنعت قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛نادرخانی گفت: ظرفیت تامین پساب در تصفیه خانه‌های فاضلاب استان در حال حاضر بیش از ۷۴ هزار متر مکعب است که می‌تواند جایگزین آب‌های زیرزمینی شود.

وی افزود: شهر‌های زنجان، ابهر، ماهنشان، دندی، زرین آباد و روستا‌های نصیرآباد و پری دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند و با بهره برداری کامل از پساب تولیدی در این تصفیه خانه ها، از برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی استان پیشگیری کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: شرکت راشاکاسپین ایرانیان، شهرک‌های صنعتی اشراق، نوآوران و شهید شهریاری بزرگترین مصرف کنندگان پساب در استان هستند که در مجموع پساب مصرفی در این چهار واحد صنعتی به بیش از ۲۲ هزار متر مکعب در شبانه روز می‌رسد.

به گفته نادرخانی: فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با فرآیند SBR و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ توسعه بخش فاضلاب در زنجان آماده بهره برداری است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تصفیه خانه فاضلاب زنجان با ظرفیت ۷۵ هزار متر مکعب در شبانه روز قابلیت ارائه خدمات جمع آوری بهداشتی و تصفیه فاضلاب برای بیش از ۴۱۰ هزار نفر را دارد.