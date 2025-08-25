پخش زنده
عناوین رویدادهای دوم شهریور ۱۴۰۴ را میتوانید در بسته خبری ۱۲۰ ثانیه مشاهده و پیگیری کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در بسته ۱۲۰ ثانیه عناوین رویدادهای خبری روز یک شنبه دوم شهریور ۱۴۰۴ بررسی و مرور شده است.
اعمال و مناسبتهای ربیع الاول، بهره برداری از ۵۲ طرح جدید در حوزههای صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات، اعلام نرخ بیکاری قم، برگزاری یادواره چهارده شهید گلگون کفن روستای ویریج شهرستان کهک، کسب مدال برنز کشتیگیر قمی در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان و دعوت سه بانوی هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی بزرگسالان از عناوین خبری بسته ۱۲۰ ثانیه است.